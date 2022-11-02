Иран ожидает подписания договоров с «Газпромом» на $40 млрд в декабре

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Иран находится в ожидании подписания договоров с российским «Газпромом» в декабре на сумму $40 млрд. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, передает агентство ISNA.

«Около 6,5 миллиардов долларов, относящихся к соглашению с российским «Газпромом», обрели форму договора. Надеемся, что остальные соглашения – на сумму 40 миллиардов долларов – будут преобразованы в договор в следующем месяце», — отметил Сафари.

По его словам, сейчас по этим соглашениям идут переговоры. Напомним, что в июле Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум, по которому предполагается содействие в разработке новых месторождений газа, нефти и поддержания давления на месторождении «Южный Парс».

2 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами практически по всем отраслям экономики. Вице-премьер добавил, что торговый оборот между странами непрерывно растет — за восемь месяцев 2022 года на 45%.

До этого член комиссии Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери заявил, что Иран может стать хабом для поставок нефти и газа из России в другие страны. По его словам, Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в мире, одновременно с этим являясь стратегическим партнером Ирана в энергетике. Поэтому сотрудничество двух стран помогает разработке месторождений нефти и газа в Иране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть