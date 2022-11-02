Иран ожидает подписания договоров с «Газпромом» на $40 млрд в декабре

Иран находится в ожидании подписания договоров с российским «Газпромом» в декабре на сумму $40 млрд. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, передает агентство ISNA.

«Около 6,5 миллиардов долларов, относящихся к соглашению с российским «Газпромом», обрели форму договора. Надеемся, что остальные соглашения – на сумму 40 миллиардов долларов – будут преобразованы в договор в следующем месяце», — отметил Сафари.

По его словам, сейчас по этим соглашениям идут переговоры. Напомним, что в июле Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали меморандум, по которому предполагается содействие в разработке новых месторождений газа, нефти и поддержания давления на месторождении «Южный Парс».

2 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами практически по всем отраслям экономики. Вице-премьер добавил, что торговый оборот между странами непрерывно растет — за восемь месяцев 2022 года на 45%.

До этого член комиссии Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери заявил, что Иран может стать хабом для поставок нефти и газа из России в другие страны. По его словам, Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в мире, одновременно с этим являясь стратегическим партнером Ирана в энергетике. Поэтому сотрудничество двух стран помогает разработке месторождений нефти и газа в Иране.