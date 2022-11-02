WSJ: ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию не сокращать добычу нефти

Объединенные Арабские Эмираты в сентябре пытались убедить Саудовскую Аравию не сокращать добычу нефти, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Абу-Даби направил в Эр-Рияд своего советника по национальной безопасности с целью убедить наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда не сокращать добычу нефти в рамках ОПЕК+.

В Эмиратах опасались негативной реакции США на сокращение добычи нефти, а также того, что производителей нефти могут считать союзниками России.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс прогнозировал рецессию в странах Европы и в США. Экономические проблемы в этих странах могут оказать влияние на спрос на нефтяном рынке. По прогнозу ОПЕК, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) и в начале 2023 года будет назревать профицит предложения на рынке нефти.