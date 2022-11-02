В Кремле опровергли сообщения о возможном сокращении части соцвыплат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном сокращении части социальных выплат.

«Социальные обязательства государства являются абсолютным приоритетом», — подчеркнул представитель Кремля.

26 октября Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы.

В соответствии с документом, в 2023 году расходы государственной казны составят 29 трлн руб., в 2024 году — 29,4 трлн руб., в 2025 году — 29, 2 трлн руб. При этом предполагается, что бюджет пополнится на 26,1 трлн руб. в 2023 году, на 27,2 трлн руб. — в 2024 году и на 27,9 трлн руб. — в 2025 году.

Дефицит бюджета в 2023 году ожидается на уровне 2% ВВП (или около 3 трлн руб.). Закрыть его предполагается за счет заимствований.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб.