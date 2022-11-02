«Укрэнерго»: в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ограничат потребление энергии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины вводится ограничение на потребление электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале.

В компании отметили, что в этих регионах действие графиков почасовых отключений недостаточно.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11.00 (12.00 мск) операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — сказано в сообщении.

Ранее графики почасовых отключений электроэнергии введены с 6 часов (с 7.00 мск) 2 ноября в центре и на севере Украины. Отмечалось, что почасовые отключения коснутся потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

10 октября Вооруженные силы России стали наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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