Frank RG: капитал клиентов на премиальном обслуживании в банках снизился на 14%

Объем денег клиентов в кредитные организациях, находящихся в рамках премиальных программ, снизился в 2022 году на 14%. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы аналитической компании Frank RG.

«На рынке премиального банковского обслуживания наблюдается отток капитала в 2022 году — падение объема капитала составило 14%: с 8,78 трлн руб. до 7,53 трлн руб.», — говорится в исследовании компании «Premium banking в России 2022».

Отток средств связали с переводом капитала с банковских счетов в наличные деньги, реинвестирование в недвижимое имущество и зарубежные ценные активы.

В первой половине октября пресс-служба Банка России рассказала, что россияне продолжают забирать свои деньги из банков — с вкладов и накопительных счетов.

Начиная с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, объем наличных деньги в обращении (то есть, на руках у населения, в кассах организаций и банков) растет без перерывов. За период с 21 сентября по 12 октября общая сумма наличности в обращении увеличилась на 869,6 млрд руб.

До этого в регуляторе сообщили, что в России с 21 сентября по 6 октября граждане сняли 754,1 млрд руб.

В конце сентября в российском Центробанке рассказали, что за июнь — август 2022 года объем денег россиян, размещенных на срочных вкладах, упал на 881 млрд рублей, тогда как остатки на накопительных счетах населения выросли на 1,966 трлн рублей.