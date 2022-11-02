Цена на природный газ в Болгарии в ноябре снизится на 47% относительно октября

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла предложение крупнейшей национальной компании по распределению природного газа «Булгаргаз» о снижении стоимости топлива почти на 47% относительно октября с 1 ноября, написало агентство ТАСС.

В октябре стоимость газа в стране составила 233,36 лева (около €116,5) без дополнительных платежей за мегаватт-час. Новая цена на газ с начала ноября составит 123,01 лева (около €61,5).

Во второй половине октября министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что газа в стране хватит на год. По его словам, при самом оптимистическом прогнозе газа Болгарии хватит на 14 месяцев.

Тогда же издание EA Daily со ссылкой на статистические данные платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG написало, что Греция в октябре приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от российской государственной энергетической компании «Газпром».

В сентябре исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что страна может обойтись без российского «Газпрома», но получать газ лучше от него.