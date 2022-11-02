Dünya: страховые компании не дают новые страховки для грузов с Украины

close
100%
Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения России о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на представителей отрасли.

«Хотя поставки с Украины продолжались несмотря на заявление России в субботу о приостановке участия в сделке, страховщики испытывают трудности в связи с изменением рисковой среды и возросшей неопределенностью, сообщили представители отрасли», — сказано в материале.

По информации издания, банки требуют от судов ряд страховых полисов, включая страхование судов и грузов на случай войны. Эти страховки обновляются каждую неделю.

Кроме того, отмечается, что базовая ставка по военному страхованию судов накануне выросла до 1,5% от стоимости судна.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления участия в зерновой сделке после получения от украинских властей реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ждет ответа от Москвы по соглашению «сегодня или завтра». Как гуманитарное соглашение работает без участия России и почему возникли разногласия, — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть