Dünya: страховые компании не дают новые страховки для грузов с Украины

Страховые компании не предоставляют новые страховки для грузов с Украины после решения России о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщает газета Dünya со ссылкой на представителей отрасли.

«Хотя поставки с Украины продолжались несмотря на заявление России в субботу о приостановке участия в сделке, страховщики испытывают трудности в связи с изменением рисковой среды и возросшей неопределенностью, сообщили представители отрасли», — сказано в материале.

По информации издания, банки требуют от судов ряд страховых полисов, включая страхование судов и грузов на случай войны. Эти страховки обновляются каждую неделю.

Кроме того, отмечается, что базовая ставка по военному страхованию судов накануне выросла до 1,5% от стоимости судна.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления участия в зерновой сделке после получения от украинских властей реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ждет ответа от Москвы по соглашению «сегодня или завтра». Как гуманитарное соглашение работает без участия России и почему возникли разногласия, — в материале «Газеты.Ru».