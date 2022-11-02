Глава Минпромторга назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в ДНР и ЛНР

РБК: Мантуров считает преждевременных выход федеральных ретейлеров в новые регионы

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал преждевременным выход крупнейших российских ретейлеров в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, передает РБК.

При этом он отметил, что в этих регионах уже есть свои сети и несетевая торговля, местные жители обеспечены всем необходимым.

Вице-премьер заверил, что Минпромторг постоянно контактирует с региональными органами власти в предпринимательской отрасли и рекомендует не отступать от стратегии развития многоформатной торговли, в которой особое внимание уделено как сетевому ретейлу, так и ярмаркам, рынкам.

Согласно ведомственной статистике, в республиках Донбасса в настоящее время функционируют 23,5 тыс. точек розничной торговли, в Херсонской области — более 9 тыс.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

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