Обозреватель издания Newsweek Алисса Блейкмор утверждает, что помощь США Украине вызывает три повода для тревоги: Вашингтон дает кратно больше сомневающейся Европы, президент Джо Байден слишком активно пользуется своими чрезвычайными полномочиями, при этом миллиарды долларов налогоплательщиков «съедает» украинская коррупция. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, общая сумма, которая была выделена Киеву с момента вступления Байдена в должность, превысила $18 млрд. В 2022 году на эти цели было потрачено около $60 млн в день или около $2,5 млн в час.

Блейкомр считает, что это вызывает серьезную тревогу по трем аспектам. Первый — Вашингтон возобновляет свои обещания по поддержке Киева, в то время как другие страны пересматривают свои финансовые обязательства. Второй аспект — активное применение президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи Киеву.

Третьим является репутация Украины как коррумпированной квазидемократии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что Вашингтон не желает конфликтовать с Москвой из-за Украины.