Собственникам квартир рассказали, когда их могут выселить

Адвокат Рыжкова предупредила россиян о риске выселения из квартиры из-за задолженностей

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Михаил Мордасов/РИА «Новости»

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, что собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, в соответствии с п. 5 ст. 4 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскания за долги должны быть адекватны требованиям из исполнительного документа. Квартиру могут изъять в случае, если у должника нет денежных средств. Но если это единственное жилье человека, то оно не может быть конфисковано.

Кредиторы также могут претендовать на долю в квартире, при необходимости даже обратиться в суд и взыскать средства из доли супруга, подытожила адвокат.

Ранее стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В министерстве предложили списывать долги граждан за ЖКУ при наличии уважительных причин. В частности, речь идет о невыплате заработной платы, стационарном лечении или смерти близких.

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