Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер заявил, что Чехия несется «в глубокую экономическую и социальную пропасть», при этом кризис показал, что процветание страны обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Časopis argument.

По его словам, энергия сжирает большую долю семейных бюджетов, а из-за ее высокой стоимости множество компаний балансируют на грани банкротства.

Келлер утверждает, что основной предпосылкой к процветанию Чехии была дешевая энергия, доступное сырье и выгодные коммерческие отношения, которые испарились после обострения конфликта на территории Украины и введения антироссийских санкций.

Ранее журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски заявил, что все больше жителей Чехии устали от последствий конфликта на Украине и стали чаще говорить, что их это не интересует.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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