Анкара проинформирует Москву об ответе Киева по продуктовой сделке

Турция проинформирует Москву об ответе Киева на озабоченности РФ по продуктовой сделке, надеется на конструктивность. Об этом РИА Новости сообщил источник в Стамбуле.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по продуктовой сделке.

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной на всех уровнях, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, Россия рассмотрит возможность возобновления участия в зерновой сделке после получения от украинских властей реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ждет ответа от Москвы по соглашению «сегодня или завтра». Как гуманитарное соглашение работает без участия России и почему возникли разногласия, — в материале «Газеты.Ru».