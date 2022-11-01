Промышленность в Германии уменьшила потребление газа почти на 20% в сентябре

Промышленность в Германии смогла уменьшить потребление газа в сентябре 2022 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается в исследовании школы управления Hertie в Берлине.

В абсолютном выражении немецкая промышленность смогла сэкономить шесть тераватт-часов в сентябре. При этом до этого за весь 2021 год был сэкономлен лишь один тераватт-час. Сами немецкие промышленники собираются и дальше экономить газ, так как цены на него будут расти.

В исследовании отметили, что компании поднимали цены на продукцию, меняли одни виды топлива на другие для того, чтобы справиться с поднявшимися расходами.

Там также указали, что немецкие домохозяйства в сентябре сэкономили на 36% больше газа, чем за тот же период прошлого года. При этом данный показатель в марте был на отметке в 10%.

Ранее во вторник медиагруппа Funke со ссылкой на правительственный документ сообщила, что правительство Германии планирует ввести ограничения цен на газ с 1 февраля 2023 года.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что правительство Германии планирует 2 ноября одобрить инициативы по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом €91 млрд на 2023 год.