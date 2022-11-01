Представитель ООН назвал досмотры украинских судов в СКЦ временной и чрезвычайной мерой

Представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла сообщила, что передвижения и досмотры судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», осуществленные после приостановки российского участия в сделке, являются временной и чрезвычайной мерой, передает РИА Новости.

Из ее комментария следует, что секретариат ООН вновь заявляет, что движение и инспекции судов, которые были осуществлены после того, как Россия приостановила свое участие в мероприятиях в Совместном координационном центре, являются мерой временной и чрезвычайной.

Он пояснила. что 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на бортах отбывающих с территории Украины судов.

Ранее Палла сообщила, что Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках «черноморской инициативы» на 2 ноября.

31 октября делегации ООН, Анкары и Киева утвердили график движения 16 судов по гуманитарному коридору.