СКЦ: Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов по зерновой сделке на 2 ноября

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Представитель Организации Объединенных Наций в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла сообщила, что Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках «черноморской инициативы» на 2 ноября. Ее слова передает РИА Новости.

«Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какого-либо движение судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», — заявила Палла.

31 октября делегации ООН, Анкары и Киева утвердили график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.

Ранее президент России Владимир Путин информировал главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о причинах решения РФ приостановить действие зерновой сделки.

Также Путин заявлял Эрдогану о готовности России предоставить большие объемы зерна и удобрений в страны Африки.

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