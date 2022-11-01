Funke: власти ФРГ намерены ввести ограничения цен на газ в стране с 1 февраля

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Stoyan Nenov/Reuters

Правительство Германии планирует ввести ограничения цен на газ с 1 февраля 2023 года, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на правительственный документ.

Отмечается, что такая мера поможет облегчить нагрузку на граждан страны. Потребители также будут получать ежемесячную помощь в размере 80% от годового потребления, отмечается в документе.

При этом изначально правительство планировало ввести ограничение цен на месяц позже, с 1 марта 2023 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от российских энергоносителей. При этом он подчеркнул, что раньше Германия «была зависимой».

Он поблагодарил граждан за экономию энергии, отмечая, что «каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность».

Федеральное сетевое агентство Германии не исключает, что в стране может возникнуть дефицит газа.

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