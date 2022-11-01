Вице-премьер Новак объявил о начале поставок российских нефтепродуктов в Иран

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран. Его слова по итогам межправительственной комиссии двух стран в Грозном передает «Интерфакс».

Новак отметил, что Россия и Иран договорились о расширении номенклатуры, а в ходе межправкомиссии «и в узком, и в широком составе» удалось обсудить очень много тем.

По словам вице-премьера, отношения между странами — как внешнеэкономические, так и внешнеполитические — носят стратегический характер, и обе стороны намерены приложить все усилия для их развития.

О том, что Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, касающиеся своповых поставок нефти и газа, Александр Новак говорил в начале октября.

Ранее он также сообщал, что товарооборот между странами с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявлял, что российские компании и инвесторы вложили в разработку нефтяных и газовых месторождений, а также в другие проекты этой отрасли в республике $4,5 млрд.