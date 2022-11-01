Глава финской электрокомпании опроверг возможность «смертей от холода из-за энергокризиса»

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Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг слухи о готовности к «смертям от холода из-за энергокризиса».

Ранее агентство Bloomberg написало, что жители Финляндии вынуждены выбирать «между плохими вариантами» в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии после прекращения поставок из России. По мнению издания, жители Финляндии рискуют погибнуть от холода.

«Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов», — сказал Руусунен.

Он подчеркнул, что допускает лишь краткосрочные отключения электроэнергии в стране для балансировки производства и потребления, а также поддержания работоспособности системы электроснабжения. По его словам, это входит в нормальный процесс работы сетевой компании.

До этого в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что благодаря накопленным резервам топлива Европа сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

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