Москва обсуждает с Тегераном проекты солнечных и ветряных электростанций в Иране

Москва и Тегеран обсуждают участие России в проектах строительства солнечных и ветряных электростанций в Иране. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Согласно пресс-релизу, Россия и Иран обсуждают участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране «на условиях под ключ» с общей мощностью не менее 100 МВт с «привлечением российского экспортного финансирования».

Кроме того, стороны ведут переговоры об участии РФ в «реализации проектов» ветряных электростанций на границе с Афганистаном, а также на каспийском побережье Ирана.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.

Новак также выразил уверенность, что товарооборот между странами в скором времени достигнет $4 млрд, поскольку показатель растет «рекордными темпами».