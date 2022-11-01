Москва обсуждает с Тегераном проекты солнечных и ветряных электростанций в Иране

close
100%
Richard Dorn/Global Look Press

Москва и Тегеран обсуждают участие России в проектах строительства солнечных и ветряных электростанций в Иране. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Согласно пресс-релизу, Россия и Иран обсуждают участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране «на условиях под ключ» с общей мощностью не менее 100 МВт с «привлечением российского экспортного финансирования».

Кроме того, стороны ведут переговоры об участии РФ в «реализации проектов» ветряных электростанций на границе с Афганистаном, а также на каспийском побережье Ирана.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.

Новак также выразил уверенность, что товарооборот между странами в скором времени достигнет $4 млрд, поскольку показатель растет «рекордными темпами».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть