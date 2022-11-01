Президент Молдавии Санду заявила о риске нехватки зимой газа и электроэнергии

Президент Молдавии Майя Санду заявила в ходе выступления перед парламентом Румынии, что ее страна переживает серьезный энергетический кризис и может остаться без газа и электроэнергии зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества», — сказала она.

По словам Санду, тариф на газ для потребителей в Молдавии за последний год увеличился в шесть раз, а ситуация с электричеством не менее серьезная.

Президент отметила, что «Газпром» сократил объем поставок газа вдвое, а поставки из Приднестровья и с Украины прекратились.

Кроме того, как подчеркнула глава государства, расходы на оплату счетов для одной семьи сейчас составляют 70-75% дохода.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт с газораспределительным предприятием «Молдовагаз», сокращая поставки газа.