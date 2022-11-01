Президент Молдавии Санду заявила о риске нехватки зимой газа и электроэнергии

close
100%
Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила в ходе выступления перед парламентом Румынии, что ее страна переживает серьезный энергетический кризис и может остаться без газа и электроэнергии зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы переживаем крупный энергетический кризис, и этой зимой мы можем остаться без газа и электричества», — сказала она.

По словам Санду, тариф на газ для потребителей в Молдавии за последний год увеличился в шесть раз, а ситуация с электричеством не менее серьезная.

Президент отметила, что «Газпром» сократил объем поставок газа вдвое, а поставки из Приднестровья и с Украины прекратились.

Кроме того, как подчеркнула глава государства, расходы на оплату счетов для одной семьи сейчас составляют 70-75% дохода.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт с газораспределительным предприятием «Молдовагаз», сокращая поставки газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть