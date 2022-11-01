Историк Миаэли заявил об ущербе экономике Европы из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции смогли нанести серьезный ущерб экономике Европы, при этом запрет на поставки нефти из России лишь сделает эту проблему еще хуже. Об этом в статье для французского издания Causeur написал историк Жиль Миаэли.

«Санкции — главное оружие западных стран против Москвы — в основном дали обратный эффект, а ограничение на импорт российской нефти в декабре негативно повлияет на ситуацию, так как цена на топливо станет слишком неподъемной для Евросоюза», — отметил Миаэли.

По его словам, идея по введению предельных цен на нефть из России для борьбы с ее ростом лишь только спровоцировала бы европейские страны создать картель покупателей. Однако в реальных условиях такая ситуация не может быть реализована.

Он добавил, что если бы такая ситуация все-таки была возможна, то тогда потолок цен должны были установить много лет назад для ОПЕК, чтобы разоружить эту организацию. Однако этого не было сделано. Поэтому сейчас одной из основных задач стран Евросоюза является недопущение критического роста цен на нефть из-за влияния антироссийских санкций.

29 октября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что влияние антироссийских санкций с каждым месяцем на экономику РФ становится все меньше, так как страна адаптируется к ним.