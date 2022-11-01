Мишустин заявил, что санкции против России серьезно бьют по их авторам

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что незаконные антироссийские санкции бьют по самим авторам, в то время как российская экономика к ним адаптируется.

В видеообращении на тематической конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы РФ. Отвечая на вызовы времени» указал на то, что Запад пытается переложить на Москву ответственность за все происходящее, в частности, за происходящие в мире кризисы.

Однако, как обратил внимание глава кабмина РФ, усиление инфляции на товарных, сырьевых и продовольственных рынках произошло задолго до событий текущего года.

«Беспрецедентные санкции – это путь, который выбрали недружественные страны. Но и в нынешних обстоятельствах российская экономика демонстрирует способность адаптироваться.

Односторонние и абсолютно не легитимные с точки зрения международного права ограничительные меры наносят серьезный ущерб тем, кто их инициировал» - цитирует Мишустина Общественная служба новостей.