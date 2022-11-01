Bloomberg: США не могут конкурировать с аккумуляторной промышленностью Китая

Промышленная политика США по производству электромобилей и аккумуляторов провалилась, из-за чего страна не может конкурировать с китайской аккумуляторной промышленностью. Об этом написал журналист Анджани Триведи в материале агентства Bloomberg.

По его словам, в октябре администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объявила о создании нескольких проектов, которые направлены на расширение внутреннего производства батарей для электрокаров и электросетей.

Однако большую часть финансирования — $2,8 млрд — распределили неверно. Деньги пустили на части производства, которые требуют меньшего внимания. В результате, как пишет Триведи, непонятно, откуда США получат сырье для своих батарей.

В Китае же хорошо развили цепочку поставок, что сделало Пекин мощным игроком на мировом рынке, позволив таким производителям, как Tesla Inc., который пускает электромобили и решения для хранения электрической энергии, снизить цены и выпускать сотни тысяч машин.

Накануне министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина.