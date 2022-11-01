Мишустин заявил, что Россия ответственно работала в рамках зерновой сделки

Россия ответственно работала в рамках зерновой сделки, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии ограничений с российских удобрений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, РФ работала в рамках «черноморской инициативы» под эгидой ООН.

«Россия в конструктивном ключе работала в рамках «черноморской инициативы» под эгидой ООН, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции.

Делали это ответственно, несмотря на неисполнение договоренностей о снятии всех незаконных ограничений с российских удобрений и продовольствия», – цитирует Мишустина Общественная служба новостей.

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