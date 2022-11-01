«Газпром» сократил добычу топлива на 18,6% в первые 10 месяцев 2022 года

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» в первые 10 месяцев 2022 года сократила добычу топлива на 18,6% относительно аналогичного периода 2021 года, до 344 млрд кубометров газа. Сообщение об этом пресс-служба предприятия опубликовала в своем Telegram-канале.

Кроме того, на 5,6% сократился спрос на газ компании на внутреннем рынке, а экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40%. Объем поставок снизился на 67,6 млрд кубометров, до уровня в 91,2 млрд кубометров.

Однако вырос экспорт по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай. Объемы пресс-служба компании не привела.

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак сказал, что поставки газа по «Силе Сибири» запланировали на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году. По итогам 2022 года ожидается, что объемы экспорта российского топлива по этому направлению составят 15 млрд кубов.

В начале сентября пресс-служба «Газпрома» отчиталась о снижении объема добычи газа на 14,6% с начала 2022 года относительно 2021 года.

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