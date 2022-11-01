На Украине заявили о начале работы по доставке зерна через «Дунайский зерновой путь»

Генеральный директор компании «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта «Дунайский зерновой путь». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Наш «Дунайский зерновой путь» уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией «Украинское Дунайское пароходство», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.