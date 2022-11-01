Минцифры РФ: пособие при рождении ребенка теперь можно оформить через «Госуслуги»

Минцифры России сообщило, что теперь можно воспользоваться порталом «Госуслуги», чтобы подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом говорится на сайте министерства.

«Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Получатель пособия должен быть неработающим. Также он может обучаться на дневном отделении в вузе или колледже.

При этом размер выплаты — 20 472,77 рублей, заявление на нее нужно подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска обманным путем получила социальные выплаты на младенца в размере более 440 тыс. рублей.