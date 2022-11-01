Богатейшие миллиардеры России обеднели в 2022 году на $83,4 млрд

BBI: совокупный капитал миллиардеров России снизился на $83,4 млрд с начала 2022 года

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Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров сократилось с начала 2022 года на $83,4 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самую крупную сумму денег потерял председатель совета директоров инвестиционной компании «Ренова» Виктор Вексельберг — $11,2 млрд. Его состояние снизилось до $7,32 млрд.

Самый богатый из тех, кто лишился части капитала, — один из основных владельцев российской горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Он с начала 2022 года потерял $1,08 млрд. Теперь Потанин владеет $29,8 млрд.

Заметно сократилось состояние совладельца нефтегазовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона, который все еще занимает второе место в рейтинге. Он стал беднее на $8 млрд и теперь обладает $27,4 млрд. На третьем месте генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на $7,78 млрд, до $21,1 млрд.

В начале октября агентство РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга BBI, написало, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось на $93,616 млрд.

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