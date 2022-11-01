SOKOLOV: россияне потратили на ювелирные украшения 211 млрд рублей с января по сентябрь

Оборот ювелирного рынка России достиг 211 млрд рублей за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщили эксперты аналитического центра ювелирного магазина SOKOLOV, написала Lenta.ru.

С января по сентябрь 2022 года объем отечественного рынка оказался на 6% меньше в годовом выражении. В компании объяснили снижение объема покупок экономической ситуацией в стране.

При этом с начала 2022 года средний чек вырос на 16% и достиг 6 414 рублей. Доля онлайн-продаж составила 18%. Оборот SOKOLOV за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 28%.

В первой половине октября сообщалось, что россияне стали меньше покупать золотые украшения. Основных причин две — рост стоимости драгметалла и одновременно падение доходов россиян. К тому же и носить украшения становится не модно.

В конце июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, вводя частичный запрет на ввоз в страну российского золота. В Великобритании с 21 июля вступило в силу эмбарго на импорт золота из России.