SOKOLOV: россияне потратили на ювелирные украшения 211 млрд рублей с января по сентябрь

close
100%
Анна Воронцова/«Газета.Ru»

Оборот ювелирного рынка России достиг 211 млрд рублей за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщили эксперты аналитического центра ювелирного магазина SOKOLOV, написала Lenta.ru.

С января по сентябрь 2022 года объем отечественного рынка оказался на 6% меньше в годовом выражении. В компании объяснили снижение объема покупок экономической ситуацией в стране.

При этом с начала 2022 года средний чек вырос на 16% и достиг 6 414 рублей. Доля онлайн-продаж составила 18%. Оборот SOKOLOV за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 28%.

В первой половине октября сообщалось, что россияне стали меньше покупать золотые украшения. Основных причин две — рост стоимости драгметалла и одновременно падение доходов россиян. К тому же и носить украшения становится не модно.

В конце июля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, вводя частичный запрет на ввоз в страну российского золота. В Великобритании с 21 июля вступило в силу эмбарго на импорт золота из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть