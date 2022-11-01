Сенатор Джабаров предложил переименовать «Тинькофф банк» после выхода Тинькова из гражданства РФ

Джабаров призвал переименовать «Тинькофф банк» после отказа Тинькова от гражданства РФ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сенатор Владимир Джабаров предложил переименовать «Тинькофф банк» после отказа основателя организации Олега Тинькова от гражданства России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека», — заявил сенатор.

Накануне бизнесмен и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства. Фото сертификата об отказе он опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях. По его словам, он не хочет ассоциироваться с российской властью и происходящим. Он также выразил надежду на то, что другие российские бизнесмены последуют за ним и назвал себя патриотом России.

3 мая Олег Тиньков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором попрощался с Россией и подчеркнул, что забирает из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA, которые, по его словам, принадлежат его семье.

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