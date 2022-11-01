Сенатор Джабаров предложил переименовать «Тинькофф банк» после выхода Тинькова из гражданства РФ

Сенатор Владимир Джабаров предложил переименовать «Тинькофф банк» после отказа основателя организации Олега Тинькова от гражданства России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не пора ли акционерам подумать о переименовании этого банка, исключив из его названия фамилию этого человека», — заявил сенатор.

Накануне бизнесмен и основатель банка Тинькофф Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства. Фото сертификата об отказе он опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях. По его словам, он не хочет ассоциироваться с российской властью и происходящим. Он также выразил надежду на то, что другие российские бизнесмены последуют за ним и назвал себя патриотом России.

3 мая Олег Тиньков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором попрощался с Россией и подчеркнул, что забирает из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA, которые, по его словам, принадлежат его семье.