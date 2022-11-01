Генсек ОПЕК: Европа и США движутся в сторону рецессии в экономике

ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) считает, что экономику Европы и США ожидает рецессия. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс, написало РИА Новости.

«Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону», — сказал он.

По словам аль-Гайса, экономические проблемы этих регионов окажут влияние на нефтяной спрос. В связи с этим, по прогнозу ОПЕК, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) и в начале 2023 года будет назревать профицит предложения на рынке нефти.

Во второй половине октября американский бизнесмен Илон Маск предположил, что спад темпов экономического роста в экономике США может продлиться вплоть до весны 2024 года, и в это время в стране будет наблюдаться рецессия.

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P сообщало, что экономика еврозоны сократится на 0,2% из-за негативных последствий ускорения инфляции и столкнется с рецессией. Отмечалось, что индекс деловой активности еврозоны в октябре достиг самой низкой отметки за последние девять лет, исключая период пандемии коронавируса, и составил 47,1 пункта.