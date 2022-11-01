Вице-премьер Молдавии: Приднестровье в ноябре получит на 40% газа меньше, чем в октябре

Поставки газа в Приднестровье в ноябре сократят на 40% относительно октября 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Приднестровский регион получит примерно на 40% меньше (газа), чем в октябре», — написал Спыну.

Он напомнил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о сокращении поставок газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день. Снижение объема объяснили отказом украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» от транспортировки газа в полном объеме. По словам Спыну, из этих объемов на Приднестровье придется 2,3 млн куб. м. в день, правобережная Молдавия получит 3,4 млн куб. м.

На прошлой неделе министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики готовы увеличить поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра, при наличии дополнительных объемов газа из России или Молдавии.

В тот же день Спыну заявил, что «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт с газораспределительным предприятием «Молдовагаз», сокращая поставки газа.