На Камчатке вступил в силу запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

На территории Камчатского края вступило в силу ограничение о запрете вывоза более 10 кг икры лососевых рыб одним пассажиром за один рейс. Правило будет действовать с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года.

Предотвращать вывоз икры сверх нормы призваны сотрудники служб авиационной безопасности аэропортов, информирует РБК.

Камчатка является лидирующим регионом Дальнего Востока по вылову лососей и производству рыбной продукции, в том числе и красной икры.

Ранее сообщалось, что «Черных рыбаков» с икрой на 20 млн рублей задержали на Сахалине. У мужчин изъяли 67 куботейнеров с икрой сырца в ястыках общим весом более 700 кг, закидной невод, резиновую лодку с руль-мотором, квадроцикл и другой инвентарь.

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