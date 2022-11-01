Глава Itochu Окафудзи: Япония не выживет без закупок нефти и газа из России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава японской компании Itochu, принимающей участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил газете Financial Times (FT), что страна не выдержит без российских нефти и газа.

Он отметил, что в отличие от Европы или США, Япония почти полностью зависит от зарубежных поставок энергоносителей. Таким образом, по его мнению, Токио не может разорвать связи с Москвой.

«Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать [нефть и газ] из России, даже если объемы будут меньше», — сказал Окафудзи.

Глава Itochu также раскритиковал тенденцию, при которой на частные компании оказывается политическое давление.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что «Сахалин-1» является важным проектом для энергобезопасности страны.

В сентябре сообщалось, что правительство Японии может ввести зимой особый режим экономии энергии из-за угрозы нехватки топлива и ситуации с работой электростанций.

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