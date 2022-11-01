ЦБ ужесточил ограничения для россиян при покупке ценных бумаг «недружественных» стран

С 1 ноября ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из «недружественных стран» ужесточаются. Это следует из сообщения на сайте Центрального Банка России (ЦБ РФ).

Регулятор запретил гражданам РФ такие сделки в случае, если приобретение бумаг существенно увеличит их долю в портфеле инвестора. С 1 октября текущего года порог был установлен на уровне 15% от общей стоимости активов.

С 1 ноября порог снизился до 10% от всего портфеля, с 1 декабря будет снижен до 5%, а с начала 2023 года россиянам из числа неквалифицированных инвесторов запретят проводить любые сделки, направленные на увеличение позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных стран».

Это объясняется заботой о вложениях неквалифицированных инвесторов.

Ранее в США сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи призвал Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) провести расследование в отношении инвесторов из Саудовской Аравии, которые анонсировали масштабные вложения в Twitter после того, как владельцем соцсети стал предприниматель Илон Маск.