Байден назвал возмутительной сверхприбыль нефтяных компаний США от конфликта на Украине

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден назвал возмутительным получение американскими нефтяными компаниями сверхприбыли. Он связал это с проведением российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Как заявил глава Белого дома, за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний Соединенных Штатов получили около $100 млрд. По его мнению, размер этих доходов является «возмутительным».

«Для меня нет проблемы в том, что корпорации получают справедливую прибыль или окупают свои инвестиции и инновации», — продолжил политик.

При этом он указал, что произошло совсем другое.

«Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное», — сказал Байден.

Он заявил, что прибыль этих компаний — это прибыль от конфликта на Украине. По словам американского лидера, указанные доходы получены вследствие роста цен на нефть, который якобы произошел из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине.

Ранее Байден заявил, что США продадут 15 млн баррелей из национального стратегического нефтяного резерва к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель.

План Байдена направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть. Американский президент отметил, что «при необходимости» Соединенные Штаты готовы продать дополнительные объемы нефти.

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Операция на Украине
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