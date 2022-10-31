РБК: рост налогов помешал пополнению бюджета России на 11,2 трлн рублей за последние 15 лет

Рост налогового бремени в России помешал поступлениям в бюджет в размере 11,2 трлн рублей за последние 15 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные ученых Финансового университета при правительстве в работе «Оценка влияния дальнейшего повышения налоговой нагрузки в России на динамику налоговых поступлений в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

Повышение налоговой нагрузки на 1% замедляет темпы экономического роста на 0,12% в год. При этом для России отрицательный эффект может стать сильнее в условиях продолжающихся санкций, инфляции и отсутствия инвестиций. При этом тенденция к росту налоговой нагрузки на экономику РФ отмечается уже с 2015 года, а выпадающие доходы за последние 15 лет составили 11,2 трлн рублей.

В исследовании отметили, что увеличение налогов и уровень безработицы взаимосвязаны. Это, в свою очередь, выливается в отрицательную тенденцию для национальной экономики. То есть увеличение налогов приводит к росту безработицы, что в свою очередь уменьшает поступления в бюджет от налогов. Также рост безработицы приводит к увеличению объемов выплат пособий.

Эксперты рынка указали на неоднозначность влияния роста налогов на экономическую и бюджетную динамику. Кроме того, в текущей ситуации, на фоне санкций, вполне логично, что ВВП будет снижаться, а налоги продолжат расти. Поэтому деньги на что-либо необходимо искать благодаря уменьшению расходов, а не росту налогов. То есть любые дополнительные налоги лишь усложнять возможности инвестирования.

26 октября РБК со ссылкой на заключение аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей писали, что запланированное в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы введение новых фискальных инструментов и увеличение налоговых ставок для российских предприятий может привести к противоположному эффекту, вопреки ожиданиям властей.