Oxford Economics: рецессия в еврозоне нынешней зимой неизбежна

Грядущей зимой неизбежно падение ВВП еврозоны. Об этом сообщают аналитики Oxford Economics.

По его данным, в третьем квартале 2022 года в еврозоне зафиксирован рост в 0,2%.

«Хотя третий квартал оказался более устойчивым, чем ожидалось, рецессия зимой в еврозоне неизбежна», — сказано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P сообщало, что экономика еврозоны сократится на 0,2% из-за негативных последствий ускорения инфляции и столкнется с рецессией.

Отмечается, что индекс деловой активности еврозоны в октябре достиг самой низкой отметки за последние девять лет, исключая период пандемии коронавируса, и составил 47,1 пункта. Аналитики прогнозировали 47,6 пункта.

В качестве причины назвали сокращение объемов выпуска в промышленности.

19 октября пресс-служба Статистической службы Евросоюза сообщила, что по итогам сентября годовая инфляция в странах еврозоны увеличилась до рекордных 9,9%.