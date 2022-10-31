Американский ретейлер Gap объяснил поставки в Россию после заявления об их прекращении

Американский производитель одежды Gap объяснил продолжение поставок товаров в Россию, после заявлений о прекращении в марте, необходимостью выполнить обязательства перед партнером. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на таможенные данные и сообщение от представителя компании.

Американский ретейлер Gap продолжал поставки одежды в Россию после того, как в марте объявил об их прекращении. По таможенным данным, с 11 марта по 16 июля франчайзи Gap в Москве получил 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. При этом поставщиком большей части партий было лондонское подразделение Gap Inc. — Gap Europe Ltd. Однако представитель компании сначала отрицал эти поставки, потом подтвердил их. По словам представителя, речь идет о последнем заказе от партнера из России, который поступил еще до мартовских заявлений.

В компании отметили, что партнер из России больше не получал никакой продукции с тех пор, как в апреле был сделан последний заказ. Однако в Gap не ответили, когда именно заказы были размещены и почему их не отменили после заявлений о прекращении поставок в Россию.

По данным агентства, в России партии получал турецкий ретейлер Fiba Perakende. При этом поставки, по их заявлению, задержались из-за длительного транзита через Турцию и обработки на российской таможне. При этом в самой Fiba Perakende указали, что компания собирается прекратить свою деятельность на территории России после продажи остатков товаров.

21 сентября портал WWD сообщал, что ретейлер Gap сокращает персонал в штаб-квартирах. Компания из-за слабых финансовых показателей решила сократить около 500 рабочих мест. В это число вошли как закрытие, так и вакантные позиции в офисах компании в Сан-Франциско, Калифорнии и Нью-Йорке.