Компания Adidas захотела отказаться от своих торговых точек в России

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas начала отказываться от своих торговых точек в России. Об этом газете «Известия» заявила брокер торговой недвижимости, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Отказ будет касаться неформатных магазинов и слабых с точки зрения оборотов», — отметила Цветкова.

При этом какое именно число магазинов, из 800 имеющихся у компании на территории России точек, будет закрываться, изданию не рассказали. Однако другой специалист по недвижимости указал, что ретейлер может отказаться от большого числа магазинов.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, магазины закрыты достаточно долго и все это время компании Adidas выставляли арендную плату. То есть ритейлер нес большие потери в России ежемесячно. Поэтому, вполне логично, что магазины будут закрываться для фиксации убытков на текущем уровне.

Ранее в понедельник Telegram-канал Mash сообщил, что ушедший из России бренд Adidas начал распродавать вещи через маркетплейсы, чтобы выплатить долги сотрудникам закрытых ранее магазинов. Сообщается, что руководство компании приняло решение распродать товары, чтобы в первую очередь рассчитаться с арендодателями.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение руководителя Центра правопорядка Московского региона Александра Хаминского написал, что компания Adidas не заплатила в России налогов на 10 млрд рублей.