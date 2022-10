NYT: объем экспорта товаров из России на глобальный рынок вырос на фоне санкций

Поставки товаров из России на мировой рынок резко выросли с конца февраля, несмотря на введение многочисленных санкций. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные платформы всемирной торговой статистики Observatory of Economic Complexity (OEC).

По данным издания, Индия смогла нарастить месячные показатели импорта из России на 430% по сравнению со средними показателями за последние пять лет. За тот же период Турция увеличила импорт из России на 213%, а Бразилия – на 166%. Бельгия нарастила поставки на 130%, Испания — на 112%, а Китай — на 98%.

В публикации отметили, что объем поставок в Россию упал почти изо всех стран. При этом поставки товаров из Китая выросли на 24%, а из Турции – на 113%.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия преодолевает санкции лучше прогнозов из-за высоких цен на газ и нефть.

29 октября агентство Bloomberg сообщало, что высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволила сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что какого-либо вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у страны не предполагается.