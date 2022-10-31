В Совете Федераций заявили о планах национализировать виллу Зеленского

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Ura.ru заявил, что вилла президента Украины Владимира Зеленского, находящаяся под Ялтой в Крыму, подпадет под национализацию.

«Конечно, и виллу [Зеленского] национализируют», — сказал Цеков.

Он уточнил, что все, «что так или иначе связано с Киевом», станет имуществом республики Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение он намеревается подписать 1 ноября. Перечень подлежащих национализации объектов составила специальная антитеррористическая комиссия. Чиновник пообещал оставить на местах трудовые коллективы на подлежащих национализации предприятиях.

Также он предложил проводить в Ростове-на-Дону досмотр грузовиков, следующих в Крым сухопутным маршрутом.