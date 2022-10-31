Мишустин поручил контролировать, чтобы выплаты мобилизованным происходили в полном объеме

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции на Украине поручил контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным осуществлялись в полном объеме, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул необходимость ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и соответствующей реабилитации, а также по производству медикаментов и медицинских изделий.

«И, конечно, [нужно] контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — сказал российский премьер.

25 октября координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении специальной военной операции приступил к работе. Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления.

На следующий день глава кабмина заявил о выделении средств на обмундирование участников спецоперации.