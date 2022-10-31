В украинской компании заявили об исчерпании оборудования для восстановления энергосистемы

Исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в соцсетях об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября», — написал он.

По словам Сахарука, компания смогла «приобрести» некоторое количество оборудования, но оно очень дорогое.

В данный момент, как отметил директор ДТЭК, в компании работают над способами приобретения или «получения» соответствующего оборудования.

Ранее в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили о введении в Киевской области на неопределенный срок беспрецедентных чрезвычайных ограничений в сфере энергетики.

В компании отметили, что графики аварийных отключений, составленные ранее, уже не являются актуальными. Там подчеркнули, что в ближайшие дни будут вводиться «более жесткие и продолжительные отключения».