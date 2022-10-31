ЦБ Швейцарии получил рекордный убыток в $142 млрд из-за обесценивания вложений в золото и валюту

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Швейцарский национальный банк в период с января по сентябрь 2022 года получил самые крупные убытки в своей 115-летней истории, составляющие $142,6 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отметили, что рекордный убыток произошел из-за обесценивания иностранных инвестиций Центрального банка (ЦБ) европейской страны на фоне роста ключевой ставки и укрепления швейцарского франка. Речь идет о том, что из-за невыгодного курса акции иностранных компаний в портфеле просели на $24,4 млрд. От обесценивания золота убытки составили $1,1 млрд.

При этом собственный капитал Швейцарского ЦБ составил 204 млрд франков (чуть более $206 млрд) на конец 2021 года. Однако текущие убытки могут говорить о том, что этот капитал может быть исчерпан в ближайшее время. При этом сам нацбанк Швейцарии нельзя признать банкротом из-за того, что он занимается эмиссией швейцарского франка.

По данным агентства, такой большой убыток может привести к остановке выплат правительству страны и властям кантонов (административно-территориальная единица в Швейцарии) уже в 2023 году.

В середине июня американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против Российской Федерации.

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