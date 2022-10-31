Еврокомиссия: Украина вывезла в рамках зерновой сделки уже более 14 млн тонн зерна

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант и внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявили на брифинге в Брюсселе, что Украина в рамках зерновой сделки уже вывезла более 14 млн тонн зерна, и в ЕК призывают Россию пересмотреть решение о выходе из соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина уже вывезла в рамках этой сделки более 14 млн тонн зерна», — сказала Спинант.

По словам Массрали, Еврокомиссия призывает Россию возобновить зерновую сделку и движение судов по коридору в Черном море.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. При этом повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Эти корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. В результате произошедшего Россия приостановила участие в зерновой сделке.