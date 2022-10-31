Еврокомиссия: Украина вывезла в рамках зерновой сделки уже более 14 млн тонн зерна

close
100%
Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант и внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявили на брифинге в Брюсселе, что Украина в рамках зерновой сделки уже вывезла более 14 млн тонн зерна, и в ЕК призывают Россию пересмотреть решение о выходе из соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина уже вывезла в рамках этой сделки более 14 млн тонн зерна», — сказала Спинант.

По словам Массрали, Еврокомиссия призывает Россию возобновить зерновую сделку и движение судов по коридору в Черном море.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. При этом повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Эти корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. В результате произошедшего Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть