Алексей Репик снова избран председателем «Деловой России»

На XVIII съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», который состоялся 31 октября, Алексей Репик был избран председателем организации на новый трехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба «Деловой России».

Отмечается, что в голосовании приняли участие 258 делегатов из 82 региональных отделений. Также на съезде были переизбраны президент и координационный совет «Деловой России».

Как отметил Репик в ходе своего выступления перед делегатами, сейчас заметно изменилась степень восприятия бизнеса со стороны государства.

«Нас активно привлекают к выработке мер поддержки экономики — сейчас можно констатировать, что нас слышат и к нам прислушиваются», — сказал он.

Председатель «Деловой России» добавил, что формирование позиций бизнеса носит преимущественно реактивный характер. По его словам, на следующий цикл организация должна взять на вооружение задачу и необходимость работать с точки зрения максимальной проактивизации диалога с властью.

«Мы должны избегать ошибок, на самом раннем этапе предвидеть результат действий, которые осуществляются органами исполнительной власти. Уверен, что у нас это получится», — подчеркнул Репик.

Также он рассказал, что на три ближайших года «Деловая Россия» в своей работе планирует отдать приоритет защите законных прав и интересов бизнеса в условиях действующих ограничений, интенсивной работе по структурной адаптации и перестройке предприятий: запуску производства критически важной импортозамещающей продукции, формированию новых логистических и кооперационных цепочек, а также выходу на новые рынки.

«Именно бизнес сталкивается с необходимостью оперативного решения этих задач на практике. Именно мы должны инициировать соответствующий инструментарий и меры господдержки», — отметил председатель организации.

Кроме того, в рамках еще одного трека председатель «Деловой России» пообещал уделять более пристальное внимание развитию человеческого капитала. В частности, «Деловая Россия», запустившая осенью в своей структуре Молодежную палату, продолжит работу по поддержке молодых предпринимателей, а также по развитию кадрового потенциала.