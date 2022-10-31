Глава Крыма Аксенов поручил национализировать принадлежащее Киеву имущество

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с Украиной.

«Дал поручение по национализации находящегося на территории республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал чиновник.

Он уточнил, что подпишет соответствующее решение 1 ноября, документы будут направлены в госсовет республики.

По словам Аксенова, перечень объектов, подлежащих национализации, был составлен специальной антитеррористической комиссией. В него вошли ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Глава региона пообещал, что трудовые коллективы остаются на местах, сокращению могут быть подвержена лишь уполномоченные представители акционеров.

Ранее глава Крыма предложил проводить в Ростове-на-Дону досмотр грузовиков, следующих в Крым сухопутным маршрутом.