Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале заявил, что из-за масштабных воздушных тревог, звучащих по всей стране во время рабочего дня, бюджет терпит убытки на сумму порядка 7,5 миллиарда гривен ($203 миллиона).

«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен ($203 миллиона) потерь для ВВП», — написал он.

Гетманцев предложил переорганизовать работу государственных предприятий и частного сектора в удаленный формат, а также задействовать нерабочее время и выходные, чтобы, таким образом, компенсировать простой и обеспечить производство продукцией, необходимой для победы.

10 октября Российские Вооруженные силы приступили к нанесению ударов по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

31 октября полиция Украины сообщила, что из-за работы ПВО в Киевской области пострадали люди.