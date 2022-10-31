В МИД РФ заявили о поддержке Россией африканских стран после приостановки зерновой сделки

Россия после приостановки участия в «зерновой сделке» находится в контакте с властями стран Африки и продолжит их поддержку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы в контакте с руководством многих очень стран, особенно, конечно, африканских, которые нуждаются в поддержке в поставках продовольствия и удобрений», — сказал Богданов.

Агентство Bloomberg писало, что из-за того, что Москва объявила о приостановке зерновой сделки, мировые цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 7,7%, до $8,93 за бушель (в США — почти 35,24 литра).

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали зерновую сделку. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

После нападения Украины на корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок».